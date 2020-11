Coronavirus – In Sicilia record con 1837 nuovi casi, 324 nel messinese. I morti superano quota mille

Sono stati 1.837 i nuovi positivi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, un aumento di circa centocinquanta unità rispetto a ieri, ma con circa mille tamponi in meno rispetto a ieri. Per il 18° giorno consecutivo nell’isola si contano più di mille nuovi casi.

9.479 infatti i tamponi processati oggi, per una percentuale di incidenza del 19,4% (ieri era del 15,8%). Un valore assolutamente in crescita.

Sono 32.102 gli attuali positivi in Sicilia, di cui il 94,5% è in isolamento domiciliare (30.334), mentre sono 1.768, in totale, gli ospedalizzati, di cui 240 in terapia intensiva (13 in più di ieri). Purtroppo si contano altre 44 vittime: anche qui un record negativo. La quota dei decessi supera quota mille: in tutto sono 1015 le persone decedute a causa del Covid-19 in Sicilia.

Il dato dei guariti è pari a 447 persone (13.411 in tutto dall’inizio dell’epidemia).

La provincia siciliana più colpita è stata quella di Catania, con 426 nuovi casi. Segue Palermo con 378. 324 invece i nuovi casi a Messina, il dato più alto di sempre in 24h. Poi Trapani 291 e Ragusa 132. Cifre più basse per Agrigento 96, Siracusa 77, Caltanissetta 72, Enna 41.

IN ITALIA

In Italia i nuovi casi Covid-19 sono 34.282, in aumento rispetto ai 32.000 di ieri. Ma aumentano drasticamente anche i tamponi: oggi il dato è di 234.834, circa 25mila in più di ieri. Il tasso si abbassa dunque al 14,6%. Boom di guariti, sono oltre 24.000. Brutte notizie però dai decessi. 753 le vittime, il numero più alto della seconda ondata.