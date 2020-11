Coronavirus – Acquedolci, sono 42 i positivi attuali. Venerdì si decide sulla scuola

“Guardiamo ai numeri di oggi con una premessa: come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, a causa di ritardi dell’ASP avevamo parecchi esiti arretrati di tamponi della scorsa settimana, che sono finalmente arrivati.

Oggi registriamo quindi 11 positivi al tampone molecolare ASP, tutti cittadini già in isolamento o perché positivi ai tamponi rapidi o perché conviventi di positivi.”

A snocciolare i numeri sull’andamento dell’epidemia da coronavirus ad Acquedolci, è il sindaco Alvaro Riolo, che fa il punto della situazione ai propri concittadini via social.

“I positivi ai tamponi rapidi scendono quindi a 9, mentre anche oggi registriamo 2 guariti.

La situazione attuale è quindi:

– 42 soggetti positivi al tampone molecolare ASP;

– 9 soggetti positivi al tampone rapido in attesa di verifica ASP;

– 11 guariti.

La curva è tendenzialmente stabile, calcolando il passaggio da positivi al rapido a positivi al molecolare, e soprattutto perché tutti i casi sono raggruppati in famiglie conviventi e già isolate. E anche i casi “singoli” sono prontamente tracciati per verificarne l’origine.

Mi sento di assicurarvi che la situazione è sotto controllo, anche se seria, e che si sta lavorando in concerto con asp per la tutela di tutti.” Aggiunge Riolo “Venerdì ci sarà un tavolo tecnico con tutte le istituzioni coinvolte per decidere sulla scuola.

Ovviamente mai come in questo momento dobbiamo tenere alta l’attenzione e rispettare le regole. “