Coronavirus – 1698 nuovi casi in Sicilia, 185 a Messina. 39 i decessi, il tasso scende al 15.76%

Sono stati 1.698 i nuovi positivi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, un aumento di duecento rispetto a ieri, ma con circa settecento tamponi in più rispetto a ieri. Per il 17° giorno consecutivo nell’isola si contano più di mille nuovi casi.

10.774 infatti i tamponi processati oggi, per una percentuale di incidenza del 15,76% (ieri era del 17,9%).

Sono 30.756 gli attuali positivi in Sicilia, di cui il 94,3% è in isolamento domiciliare (29.024), mentre sono 1.732, in totale, gli ospedalizzati, di cui 227 in terapia intensiva (3 in più di ieri). Purtroppo si contano altre 39 vittime (tre in più di ieri). Dall’inizio della pandemia sono 971 i deceduti in Sicilia.

Il dato dei guariti è pari a 668 persone (12.964 in tutto dall’inizio dell’epidemia).

La provincia siciliana più colpita è stata quella di Palermo, con 543 nuovi casi. Segue Catania con 456, poi Ragusa 214. Ancora in tripla cifra la provincia di Messina con 185. Agrigento 81, Caltanissetta 67, Enna 59, Siracusa 48 e Trapani 46.

IN ITALIA

In Italia i nuovi casi Covid-19 sono 32.191, in aumento rispetto ai quasi 27.000 di ieri. Ma aumentano drasticamente anche i tamponi: oggi il dato è di 208.000, circa 50mila in più di ieri. Il tasso si abbassa dunque al 15,44%. Brutte notizie però dai decessi. 731 le vittime, il numero più alto della seconda ondata.