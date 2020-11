Coronavirus – Vaccino dell’azienda Moderna “efficace al 94,5”

Dopo il vaccino contro il Covid-19 sperimentato da Pfizer&Biontech ed efficace “al 90%”, scende in campo anche quello dell’azienda statunitense Moderna.

Per il colosso USA, con sede a Cambridge nel Massachussets, il vaccino contro il Covid prodotto dall’azienda ha una efficacia addirittura superiore a quello di Pfizer, più precisamente del 94.5%.

Entrambi i candidati sono stati sviluppati con una innovativa tecnica di bioingegneria ovvero sulla tecnologia dell’mRna, la molecola che serve alla produzione della proteina Spike di Sars Cov 2 che permette al virus di infettare le cellule umane. analisi preliminare ha visto 95 partecipanti con casi confermati di Covid-19.

“L’efficacia misurata – dice Roberto Burioni su MedicalFacts.it – in maniera preliminare è del 94,5%. Su 95 pazienti infettati 90 erano non vaccinati, e solo 5 vaccinati. Ma c’è di più: tra questi 95 infettati ci sono stati complessivamente 11 casi di malattia molto grave. Ebbene, erano tutti tra i non vaccinati. Il che significa che forse il vaccino non solo previene l’infezione, ma quando non riesce a prevenirla la fa decorrere in maniera lieve.

Il fatto che due studi indipendenti, condotti su due vaccini diversi, eseguiti in maniera del tutto separata su popolazioni e in luoghi diversi abbiano dato risultati sostanzialmente identici ed egualmente fantastici ci dicono a caratteri cubitali una cosa: questo virus può essere sconfitto da un vaccino e quel vaccino lo abbiamo messo a punto.” Conclude Burioni

“Questi sono ovviamente risultati molto entusiasmanti – commenta lo scienziato Anthony Fauci, alla Cnn – È il meglio che si possa pensare: il 94,5% è davvero eccezionale”.

L’azienda Moderna ha annunciato inoltre una durata di conservazione più lunga per il suo candidato vaccino mRNA-1273 contro il COVID-19 a “temperature di refrigerazione”. Si prevede infatti che il candidato vaccino rimanga stabile a temperature standard di refrigerazione tra 2° e 8°C per 30 giorni, rispetto alla precedente stima di 7 giorni. Si prevedono anche condizioni di trasporto e conservazione a lungo termine a temperature standard del congelatore di -20°C per 6 mesi.

Entro la fine del 2020, la società prevede di avere circa 20 milioni di dosi di mRNA-1273 pronte per la spedizione negli Stati Uniti. Moderna si dice anche sulla buona strada per produrre da 500 milioni a 1 miliardo di dosi a livello globale nel 2021.