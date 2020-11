Coronavirus – Il report settimanale in Sicilia, aumentano i nuovi casi e le terapie intensive. Oltre 2.000 i guariti

Il report settimanale, riguardante i nuovi casi in Sicilia nel periodo che va dal 9 al 15 novembre parla di 41.532 casi totali, oltre 10.000 in più rispetto alla settimana precedente. Gli attuali positivi sono passati dai 21.467 di 7 giorni fa ai 28.807 di ieri. Brutte notizie anche dai deceduti, sono 193 nella scorsa settimana, il dato più alto di sempre in questo caso.

A preoccupare però sono soprattutto i ricoveri ospedalieri. Le terapie intensive occupate passano da 177 a 217, un balzo preoccupante aggravato anche dal fattore dei decessi e soprattutto una percentuale del 37% dei posti occupati totali, visti i 578 posti letto in terapia intensiva disponibili in regione: soglia al limite del preoccupante secondo i criteri stabiliti dal CTS e non solo. Aumentano pure i ricoveri ordinari, da 1250 a 1476

Fortunatamente aumentano anche i guariti, sono oltre duemila, un balzo importante per la nostra struttura sanitaria.

Dunque un trend in crescita per quanto riguarda l’isola. Numeri che preoccupano, soprattutto a Palermo e Catania, dove l’incremento, in entrambe le province è stato di circa 2.500 persone in più positive al Covid-19. A Messina i casi sono passati da 2.883 a 3941, numeri davvero preoccupanti.

Alla fine della settimana, secondo i criteri utilizzati dal Governo, si stabilirà se la Sicilia resterà in zona arancione oppure possa trasformarsi in Zona Rossa, ma è certo che se i numeri dovessero aumentare il rischio è concreto.