Coronavirus e sanità- Il sindaco di Torrenova, Castrovinci, scrive al Prefetto

“La misura è’ colma. Considerato che gli appelli dei sindaci del distretto sono rimasti inascoltati dal direttore generale La Paglia e dal commissario Crisicelli, oggi ho inviato una nota al prefetto mettendo in luce tutte le falle di un sistema sanitario ormai fuori controllo.”

Così il sindaco di Torrenova, Salvatore Castrovinci, ha reso noto, nella serata di oggi, di aver inviato una nota al Prefetto di Messina, Maria Carmela Librizzi sulla situazione del sistema sanitario locale dedicato alla specifica gestione all’emergenza coronavirus (Usca).

Nella giornata di venerdì scorso una delegazione di sindaci del distretto socio sanitario D31, aveva incontrato i vertici ASP per chiudere un implementazione del personale in forza all’Usca santagatese e di potenziare alcuni servizi, ivi compresa l’analisi dei tamponi molecolari utilizzando i lavoratori degli ospedali di S Agata e Mistretta. Infine si erano resi disponibili a supportare, anche con personale dipendente dei comuni del distretto, le attività di predisposizione e notifica dei provvedimenti di isolamento e fine isolamento.

“Risultati dei tamponi sempre più lenti, famiglie in isolamento in attesa dei tamponi con danni economici sempre più pesanti,sistema di tracciamento in tilt.” commenta il sindaco della cittadina tirrenica e aggiunge “Soltanto le unità dell’ufficio prevenzione stanno svolgendo un lavoro encomiabile, ma non avendo contezza dell’esito dei tamponi poco possono fare.”

“Sicuramente c’è chi ci sguazza in questa emergenza non considerando i danni psicologici ed economici che i cittadini subiscono nell’attesa infinta dei risultati dei tamponi.” continua Castrovinci. “Spero che Sua Eccellenza il prefetto possa porre fine a questa vergogna, altrimenti questa settimana stessa mi rivolgerò alle autorità giudiziarie.” Tuona infine Il sindaco.