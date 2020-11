Coronavirus – Altri 1461 casi in Sicilia, 36 i decessi. Crescono i ricoveri in terapia intensiva. 467 i guariti

Sono stati 1.461 i nuovi positivi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, un leggero aumento rispetto a ieri, ma con circa settecento tamponi in più rispetto a ieri. Per il 16° giorno consecutivo nell’isola si contano più di mille nuovi casi.

8.151 infatti i tamponi processati oggi, per una percentuale di incidenza del 17,92% (ieri era del 19,1%).

Sono 29.765 gli attuali positivi in Sicilia, di cui il 94,2% è in isolamento domiciliare (28.040), mentre sono 1.725, in totale, gli ospedalizzati, di cui 224 in terapia intensiva (7 in più di ieri). Purtroppo si contano altre 36 vittime (numero uguale a ieri). Dall’inizio della pandemia sono 932 i deceduti in Sicilia.

Il dato dei guariti è pari a 467 persone (12.296 in tutto dall’inizio dell’epidemia).

La provincia siciliana più colpita è stata quella di Palermo, con 445 nuovi casi. Segue Catania con 328, poi Ragusa 218. 127 nuovi casi a Trapani, mentre ancora in tripla cifra la provincia di Messina con 110. Poi 79 nuovi casi a Caltanissetta e Siracusa, 49 a Enna, 26 ad Agrigento.

IN ITALIA

Anche in Italia diminuiscono i nuovi casi Covid-19, sono 27.354, in calo rispetto ai quasi 33.000 di ieri. Ma calano drasticamente anche i tamponi: oggi il dato è di 152.663, circa 40mila in meno di ieri. Il tasso si mantiene dunque al 18%. 504 le vittime.