Coronavirus – A Barcellona i positivi ora sono 183, lo 0,4% della popolazione. 93 a Milazzo

Il report dalla zona tirrenica racconta ancora di un aumento degli attuali positivi. A Barcellona Pozzo di Gotto, sono sette a fronte di una guarigione. Il numero totale sale a 183 con una percentuale dello 0.4%, quindi molto bassa, calcolata su tutta la popolazione.

A Milazzo gli attuali positivi sono 93 e cinquanta sono invece le persone in isolamento volontario. Il dato di ieri racconta di tredici nuovi positivi e nove guarigioni. E intanto i primi seicento tamponi eseguiti in drive in presso l’istituto tecnico Maiorana hanno dato tutti esito negativo.

Tempo di drive in anche ieri a Terme Vigliatore sulla popolazione scolastica proveniente anche da Falcone e Oliveri. Prezioso il supporto del Club Radio CB di Protezione Civile di Barcellona Pozzo di Gotto.

Da Rometta, il sindaco Nicola Merlino informa, attraverso la sua pagina social, di diciassette tamponi molecolari positivi su altrettanti cittadini di Rometta Superiore. Elemento che farebbe presupporre che altri ne possano essere riscontrati. Nei prossimi giorni verranno eseguiti i tamponi su tutti i ragazzi e sui nuclei familiari degli stessi. I vigili urbani ed i carabinieri svolgeranno un controllo rigoroso affinché i protocolli comportamentali siano rispettati da parte di tutti.