Affidati i lavori di quattro strade provinciali del comprensorio tirrenico-nebroideo e di quello dell’Alcantara

La Città Metropolitana sta accelerando l’attività che riguarda gli interventi sulla rete stradale provinciale; è uno degli obiettivi cardine dell’azione politica del sindaco metropolitano Cateno De Luca.

Ha posto la sicurezza stradale tra le finalità prioritarie del proprio mandato ed il 12 e 13 novembre scorsi si è proceduto all’affidamento dei lavori per quattro gare d’appalto per interventi su arterie stradali del comprensorio tirrenico-nebroideo e di quello dell’Alcantara. In particolare si tratta dei lavori di ammodernamento della strada provinciale152 Bivio Gentile – Piano Campi, 3° Lotto di Tortorici, poi del ripristino sede stradale e consolidamento corticale della strada provinciale agricola “Falcone-Santa Barbara”, del ripristino della sede stradale della strada provinciale 168 dei Monti Nebrodi e infine della sistemazione, adeguamento e messa in sicurezza della strada provinciale Gaggi-Cretazzi-Serro-Antillo-Candelora-Castelmola nel comune di Gaggi.

L’importo complessivo delle somme a disposizione ammonta ad oltre 7 milioni di euro. A breve si procederà all’aggiudicazione di altri quattro bandi di gara per altrettanti interventi sulla viabilità, mentre altre gare saranno affidate entro la fine del 2020.