Coronavirus – 1.422 nuovi positivi, ma con meno tamponi. Il tasso di positività tocca il 19%

Sono stati 1.422 i nuovi positivi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, in diminuzione rispetto a ieri di oltre 350 unità, ma con circa duemila tamponi in meno rispetto a ieri. Per il 15° giorno consecutivo nell’isola si contano più di mille nuovi casi.

7.416 infatti i tamponi processati oggi, per una percentuale di incidenza del 19,17% (ieri era del 18,6%).

Sono 28.807 gli attuali positivi in Sicilia, di cui il 94,1% è in isolamento domiciliare (27.114), mentre sono 1.747, in totale, gli ospedalizzati, di cui 217 in terapia intensiva (2 in più di ieri). Purtroppo si contano altre 36 vittime (numero in aumento rispetto ai 23 morti di ieri). Dall’inizio della pandemia sono 896 i deceduti in Sicilia.

Il dato dei guariti è pari a 385 persone (11.829 in tutto dall’inizio dell’epidemia).



La provincia siciliana più colpita è stata quella di Catania, con 482 nuovi casi. Attaccata Palermo con 452 contagiati. Poi la provincia di Messina, con 211 casi. In tripla cifra anche Ragusa (103). Poi 60 acsi a Caltanissetta, 57 a Siracusa, 24 ad Agrigento, 18 a Trapani e 15 ad Enna.

IN ITALIA

Anche in Italia diminuiscono i nuovi casi Covid-19, sono 33.979, in calo di 3276 casi (erano 37.255 ieri). In calo anche i tamponi eseguiti ma sfiorano comunque i duecentomila: oggi il dato dei tamponi è di 195.275, rispetto ai 227.695 eseguiti nella giornata di ieri, meno 32.420.