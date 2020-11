Piraino – Evase tre volte dai domiciliari, arrestato. Deve scontare due anni di reclusione

Nel corso del 2017 era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della ex moglie.

Tre le evasioni dai domiciliari, tutte e tre finite con l’arresto in flagranza da parte dei Carabinieri di Piraino.

Oggi l’uomo, un 56enne residente in contrada Salinà, a Piraino, S.G. le sue iniziali, è stato arrestato nuovamente dai Carabinieri di Piraino, che hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Patti.

Dopo le precedenti evasioni l’uomo era stato condotto in carcere, dal quale era uscito dopo un breve periodo di detenzione. Adesso, come da provvedimento del procuratore, l’uomo dovrà espiare in carcere il cumulo di pena di due anni di reclusione.