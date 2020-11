Coronovirus – S. Agata Militello, 14 test rapidi positivi, 36 i casi accertati. Chiusa temporaneamente la “Marconi”

“Ad oggi 13 novembre, a Sant’Agata di Militello, salgono a 36 i soggetti positivi al tampone molecolare per il Covid-19 più 14 positivi al tampone rapido e in attesa di conferma.”

Lo dice il sindaco, Bruno Mancuso, via social.

“Circa 60 i soggetti in isolamento precauzionale.

A causa di alcune positività rilevate tra docenti e ausiliari della Scuola Marconi sono stato costretto, dopo parere del locale dipartimento di prevenzione dell’ASP 5, ad emettere ordinanza di chiusura, per la prossima settimana, dei plessi Marconi e Zito del 2^ Istituto comprensivo. L’attività didattica in presenza continuerà regolarmente nelle altre scuole comunali.”

“Continuiamo senza sosta a raccomandare ai cittadini un forte richiamo al senso di responsabilità di ognuno” Conclude Mancuso ‘ed all’osservanza delle prescrizioni normative volte al contenimento della diffusione del virus.”