Barcellona: vendita abusiva di veicoli, multa per oltre 11 mila euro

Gli agenti della polizia stradale di Barcellona Pozzo di Gotto hanno contestato che il titolare di una ditta munita di licenza di solo acquisto e vendita on-line di auto e moto, esercitava la vendita dei veicoli abusivamente.

L’attività operativa nel centro di Barcellona Pozzo di Gotto che avrebbe dovuto essere esercitata on line era, invece, dotata di insegne e di piazzale espositivo; qui c’erano circa trenta mezzi, con annessi i locali, realizzati con una struttura prefabbricata, dove veniva esercitata la vendita. Inoltre, la sede legale della società è risultata censita in luogo diverso da quanto rilevato e da quanto risultante agli atti. Le leggi in materia prevedono che chi effettua rivendita di auto debba munirsi di licenza, debba dare comunicazione del luogo ove viene effettuata e tenere un registro nonché altri adempimenti che, all’atto del controllo, non venivano rispettati. Al termine del controllo e dei successivi accertamenti, sono state elevate sanzioni amministrative per più di 11.000 euro.