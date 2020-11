Positiva al Covid-19, va ugualmente a fare la spesa. Denunciata per epidemia colposa

Era risultata a positiva al Covid-19 e messa in isolamento domiciliare obbligatorio il primo novembre scorso. Ma la donna, 51 anni, residente in un piccolo comune del trapanese, non si è rassegnata a rimanere in casa. Così, a due giorni dall’esito del tampone, il 3 novembre scorso, è andata a fare la spesa, indossando la mascherina, in un supermercato.

Il suo gesto non è però passato inosservato e la donna è stata denunciata alla locale stazione dei carabinieri.

Al fine di verificare la veridicità di quanto appreso, i militari dell’arma hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza del supermercato, appurando che effettivamente la donna vi si era recata il 3 novembre, seppur indossando la mascherina, ma violando la quarantena.