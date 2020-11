Coronavirus – Tortorici: altri 4 test molecolari positivi. Sono 21 in tutto le persone positive

Accertate quattro nuove persone positive ed una guarita a Tortorici. A comunicarlo, ieri, sulla pagina facebook del comune è stata l’amministrazione comunale oricense. Sulla pagina è stato pubblicato anche il grafico che fotografa l’attuale situazione nel comune nebroideo, che vede, attualmente 21 persone risultate positive al tampone molecolare, 3 al test rapido per le quali si attende il riscontro definitivo con test molecolare, 99 persone in isolamento precauzionale o per contatto con soggetti positivi e 2 persone guarite.