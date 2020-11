Coronavirus – 1692 nuovi casi, ancora record in Sicilia: tasso di positività al 17,9%. 40 purtroppo i decessi

Nuovo record di casi in un giorno in Sicilia: sono 1692 i nuovi casi registrati nell’isola (ieri erano stati 1487). Per il dodicesimo giorno consecutivo dunque si supera quota mille. Sono 9.455 i tamponi effettuati oggi, circa 400 in meno rispetto a ieri, dato che fa crescere il tasso di positività, che passa dal 15,11% di oggi al 17,9% di oggi.

Sono 24.914 gli attuali positivi in Sicilia e 3 in più di ieri le persone ricoverate in terapia intensiva: 205 adesso, che sommate ai 1.391 pazienti in ricovero ordinario, fanno un totale di 1.596 posti letto occupati da pazienti Covid nell’isola.

23.318 persone risultate positive nell’isola sono invece in isolamento domiciliare (il 93,5% del totale). Si sono registrati purtroppo ben 40 decessi, il massimo di sempre nell’isola. Dall’inizio della pandemia sono 802 i deceduti causa Covid.

Calano invece i guariti: stati 302. Ieri c’era stato un vero e proprio boom con 728. In totale le persone che hanno sconfitto il virus nell’isola sono 10.958.

Per quanto riguarda la suddivisione dei casi nelle province siciliane, la più colpita è stata Palermo con 393 nuovi casi. Sopra i trecento casi anche Catania con 373 e Trapani con 317. Seguono Agrigento con 135, Siracusa 114, Enna 112, Messina 105, Ragusa 80 e Caltanissetta 63.

In Italia

Sono 37.978 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 32.000 di ieri. Sono 636 le nuove vittime, numero record nella seconda ondata, con il totale che arriva quindi a 43.589. Buone notizie invece dai guariti: sono 15.645.

Registrati 234.672 tamponi. Il tasso di positività nella penisola torna al 16,1%, dopo il 14,6% di ieri.