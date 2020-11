Patti: i positivi totali sono sessanta, otto sono i nuovi casi e una guarigione

Ci otto nuovi casi di positività sul territorio di Patti; alcuni si trovavano già in isolamento domiciliare, perchè positivi al test rapido e il test molecolare ora ha confermato la positività già evidenziata dal primo controllo.

Lo ha comunicato il sindaco Mauro Aquino nel consueto videomessaggio su Facebook. Il primo cittadino ha evidenziato inoltre come le persone contagiate siano asintomatiche o con leggeri sintomi. Nel contempo si registra anche la guarigione di un cittadino. Al momento in totale i positivi a Patti sono sessanta. Vista la situazione il sindaco Mauro Aquino si è appellato per l’ennesima volta alla responsabilità di tutti.