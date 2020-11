Naso – Iniziati i lavori di pulizia e scerbatura del torrente di Ponte Naso

“Grazie agli ottimi rapporti con le Istituzioni e senza impegnare fondi comunali, stiamo realizzando un lavoro di grande rilevanza non solo per Naso, ma per tutto il comprensorio Tirrenico-Nebroideo. La pulizia del torrente Naso – dichiara l’assessore Antonino Letizia – in previsione delle piogge invernali, è infatti garanzia di sicurezza per migliaia di persone e per le numerose attività commerciali presenti nella vasta zona. La fiumara in questione è infatti, uno dei corsi d’acqua più importanti provenienti dai monti Nebrodi quindi, dobbiamo fare di tutto per scongiurare un’esondazione che oltre a compromettere la viabilità lungo la S.S. 113, provocherebbe ingenti danni economici. Un intervento che con il sindaco Gaetano Nanì avevano programmato già in campagna elettorale e che oggi realizziamo grazie alla grande disponibilità del Dipartimento Forestale di Messina nella persona del dott. Agatino Sidoti”.

La scerbatura ed il taglio degli alberi ad alto fusto che con il tempo hanno colonizzato il greto della fiumara, è fondamentale per garantire il corso regolare dell’acqua fino al mare.

“La manutenzione periodica è l’unica prevenzione per evitare frane ed erosione delle spiagge, ma anche per scongiurare eventi drammatici – ha commentato il sindaco, Gaetano Nanì – con l’impiego di circa 20 unità lavorative messe a disposizione dal Dipartimento Forestale, stiamo completando 1 km di torrente a cavallo con il ponte della S.S. 113 che collega il territorio di Naso a Brolo. Contiamo, se le condizioni climatiche continuano ad essere favorevoli, di riuscire a ripulire una porzione di alveo ben più ampia”.