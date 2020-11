Covid-19, l’aggiornamento da Barcellona e Milazzo

Quattro guariti a Milazzo, uno a Barcellona Pozzo di Gotto. L’aggiornamento Covid-19 dai due comuni si apre quindi con una buona notizia. Per quanto riguarda i nuovi positivi, nella Città del Longano sono otto, di cui tre si trovavano già in isolamento domiciliare. Sono sempre quattro le persone ricoverate in ospedale. L’Amministrazione Comunale ha inoltre reso noto che si è già proceduto alla sanificazione degli undici plessi dell’Istituto Comprensivo Militi, ultimata oggi pomeriggio. Presumibilmente nella giornata di domani, saranno completate le operazioni relative agli altri istituti. Gli interventi sono eseguiti con l’impiego contemporaneo di tre squadre in vista della riapertura delle scuole, secondo le normative stabilite dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tre nuovi positivi, invece, a Milazzo con il totale dei contagiati a 84, uno in meno di ieri. L’analisi evidenzia che, dopo una crescita delle scorse settimane, nelle ultime 48 ore non ci sono stati, a differenza di altri centri del comprensorio, dei picchi. Ma l’attenzione resta sempre alta al pari dell’invito del sindaco ai cittadini di evitare gli assembramenti, uscire solo in caso di necessità e comunque di rispettare in modo rigido le disposizioni contenute nell’ultimo Dpcm e in generale le norme anti-covid. I drive in a Milazzo proseguiranno anche nei prossimi giorni, interessando nel fine settimana la popolazione scolastica delle scuole superiori.