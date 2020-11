Coronavirus – 155 gli attuali positivi a Barcellona Pozzo di Gotto, 85 invece a Milazzo

Prosegue la crescita di casi di positività al Covid-19 in diversi comuni della fascia tirrenica. A Barcellona Pozzo di Gotto i positivi sono adesso 155. Ieri dodici nuovi casi, di cui tre già in isolamento domiciliare in quanto contatti stretti di già contagiati. Due le persone guarite, mentre quattro rimangono i ricoverati in ospedale. A Milazzo il numero degli attuali positivi raggiunge quota 85. Nove le persone guarite.

Tutti i tamponi eseguiti in drive in sulla popolazione scolastica sono risultati negativi. A Terme Vigliatore, secondo quanto comunicato dal sindaco Domenico Munafò su Facebook, gli attuali positivi sono 25. Il sindaco Domenico Munafò invoca il rispetto delle regole e intanto si pianificano azioni di controllo di concerto con le forze dell’ordine.

A Pace del Mela, venti i casi totali, diciannove in isolamento domiciliare e uno in ricovero ospedaliero. A Venetico, il numero degli attuali positivi sale a sette. Otto i contagiati a Rometta, tre dei quali hanno eseguito i tamponi in maniera privata. Quattro i positivi a Merì. Sono 24 i positivi nel paese di Torregrotta, mentre quattro sono i casi di positività al Covid-19 accertati a Santa Lucia del Mela.