Sant’Agata Militello – Sospeso il mercato settimanale, scuole chiuse venerdì e sabato

Ad oggi 10 novembre, come anticipato qui, sono 26 i soggetti positivi al tampone molecolare e 8 al tampone rapido a Sant’Agata Militello. Circa 50 invece le persone in isolamento precauzionale per contatti stretti con positivi. Questo ha portato il sindaco Bruno Mancuso a prendere decisioni drastiche.

Pertanto sarà sospeso il mercato settimanale e i mercati rionali e si provvederà ad una sospensione delle attività didattiche per le giornate di venerdì 13 e sabato 14 in tutte le scuole, con contestuale sanificazione dei locali.

“La situazione è seria come in tanti altri comuni vicini, ma abbastanza sotto controllo. La curva però è in crescita – dice Mancuso – e quindi è il caso di richiamare tutti i cittadini ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni per evitare la diffusione del virus.

Tra l’altro, nonostante l’impegno encomiabile del personale sanitario e amministrativo del dipartimento e dell’USCA del Distretto, il sistema è quasi al collasso e da qui l’impossibilità di far fronte a tutte le legittime richieste provenienti dall’utenza.

E’ un momento difficile per tutti, per cui è utile un forte richiamo al senso civico e di responsabilità di ognuno, per evitare che la situazione precipiti.”