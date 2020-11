Ipotesi lockdown totale in Italia. Si decide il 15 novembre. Aumentano zone rosse e arancioni

La pandemia di Covid-19 in Italia sta raggiungendo numeri che preoccupano sempre di più. Il quadro preoccupa la comunità scientifica che da giorni chiede una chiusura totale, così anche il Governo starebbe iniziando a valutare l’ipotesi di un lockdown nazionale.

Sebbene il premier Conte abbia più volte ribadito di voler evitare una chiusura generalizzata, la situazione contagi inizia a gravare eccessivamente sul sistema sanitario in tutto il territorio. La chiusura totale era stata esclusa con il dpcm del 3 novembre, ma ora tornerebbe a essere tema sul tavolo della maggioranza. Il premier vuole aspettare ancora qualche giorno per capire se le misure restrittive in corso stanno portando dei risultati, ma dopo il 15 novembre potrebbe essere presa la decisione definitiva, ben prima del 3 dicembre, data in cui finirebbero le disposizioni in atto del Dpcm in vigore.

“Se fra cinque giorni la curva epidemiologica non avrà invertito la rotta – si legge sul Corriere della Sera – l’ipotesi più probabile è far entrare tutte le Regioni in «zona rossa». In questo caso sarà indispensabile rivedere la lista dei negozi che possono rimanere aperti durante la giornata. Per farlo sarà necessario un nuovo Dpcm che, se dovesse esserci un’accelerazione politica, potrebbe essere discusso con Regioni e Cts già il prossimo fine settimana”.