Brolo: due nuovi positivi al Covid 19, in totale sono otto

Ci sono altri due nuovi positivi nel territorio di Brolo. In totale adesso sono otto. Tutti sono in isolamento domiciliare, anche i parenti.

Questo ha dichiarato in un videomessaggio su Facebook il sindaco di Brolo Giuseppe Laccoto, che ha ricordato anche come siano risultati tutti negativi i test drive in effettuati al Palatenda per gli alunni di quattro classi delle scuole medie. Da qui le famiglie possono stare più tranquille. Domani riapre il municipio alla vita amministrativa; riguardo agli accessi, saranno permessi solo le urgenze, previa prenotazione.

“Io sto molto meglio, ha concluso il sindaco Laccoto e spero di raggiungere presto il mio posto di lavoro.”