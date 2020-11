Registra video senza autorizzazione, né mascherine: denunciata Angela da Mondello

Continua a far parlare di sé Angela Chianello, la casalinga diventata “famosa” per la frase “Non ce n’è coviddi”. Portata in auge dal programma di Barbara d’Urso, la donna è stata denunciata questa mattina dalla polizia di Stato dopo un video girato in spiaggia, insieme ad alcuni giovani, nel quale balla e canta una canzone che ha la famosa frase di cui sopra come ritornello.

La donna non aveva il permesso di girare il video in area demaniale e, soprattutto, nelle immagini rilasciate in anteprima, si vede chiaramente come nessuna delle comparse indossi una mascherina, né ci sia il necessario distanziamento.

Sul web l’anticipazione del video, uscita ieri sera ha creato scalpore, con migliaia di commenti contro Angela Chianello. Visto soprattutto il momento delicato che l’intero paese sta vivendo, urlare “Non ce n’è coviddi”, mentre un gruppetto di ragazzi, tutti senza mascherine e stretti gli uni agli altri, le balla intorno, risulta quanto mai fuori posto e fuori luogo, oltre che illegale al momento.

Per questo, riportano varie agenzie, tra cui l’Ansa, oggi la decisione della Procura di Palermo di acquisire le immagini e interrogare la donna, che è stata denunciata e sanzionata per non aver rispettato le norme anti covid. Insieme a lei è stato denunciato anche il suo agente e promoter.