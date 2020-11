Programmazione fondi Ue, seminario con i sindaci, si comincia da Capo d’Orlando

Parte domani, in modalità telematica, un ciclo di 12 seminari itineranti su tutto il tessuto regionale sul piano strategico del sistema urbano e territoriale al 2030 organizzato dall’assessorato degli enti locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana, in collaborazione con l’Agenzia per la Coesione Territoriale, per incentivare gli Amministratori locali ad una più diretta partecipazione alla programmazione del nuovo ciclo di fondi UE 2021-2027.

“La programmazione che parte dal basso interpretando i bisogni del territorio: è questo il senso che vogliamo dare al ciclo d’incontri con i sindaci siciliani e partenariato locale. Il coinvolgimento degli attori sul territorio è fondamentale per conoscere i fabbisogni dei fruitori ultimi, i cittadini. Gli incontri avranno dunque l’obiettivo di tradurre le necessità locali in investimenti sostenibili nell’ambito sociale, dell’innovazione, del clima e dell’ambiente. Si comincia domani, dal comune di Capo d’Orlando, per poi toccare tutto il territorio siciliano”. Lo afferma l’Assessore regionale degli Enti Locali, on. Bernardette Grasso, promotrice dell’iniziativa unitamente all’Agenzia per la Coesione Territoriale e la collaborazione di tutte le Autorità di Gestione e del Nucleo Investimenti.