PIRAINO – 16 positivi al coronavirus

8 al tampone molecolare e 8 a quello rapido. In isolamento 20 persone che saranno sottoposte al test nei prossimi giorni.

Il sindaco, Maurizio Ruggeri, ha comunicato in questi minuti i dati dell’attuale situazione sul territorio.

Sono stati sanificati i plessi scolastici, e ha detto il sindaco, che dallo scorso martedì un genitore di un alunno, e la sua famiglia si erano posti in isolamento. Poi venerdì è venuto fuori il risultato positivo del test rapido insieme a tutta la sua famiglia. Stante questa situazione di concerto con l’Asl è stato predisposto uno screening a tutta la classe che frequenta il figlio, compresi i docenti ed il pesrsonale. Questo controllo sarà effettuato a cura dell’Usca di Patti.

Nelle prossime ore sarà comunicato agli interessati ora e luogo dei test.

Sempre Ruggeri ha evidenziato che con il dirigente Leon Zingales è stata già avviata la procedura per la didattica a distanza.

Il sindaco ha deciso, con un atto proprio, che la scuola resterà chiusa, prolungando i tempi da decisi e che vedevano chiusi i plessi sino al prossimo mercoledì.

Tra le novità dette dal primo cittadino anche quella che riguarda l’iniziativa di 3 giovani imprenditori, Matteo Ziino, Francesco Bruno e Fernando Anfuso, che doneranno al comune un kit di 5 mascherine certificate per ogni bambino che frequenta le scuole di Piraino e che nei prossimi giorni verrà sottoscritta una convenzione con i lavoratori d’analisi del comprensorio. Questo per agevolare una campagna di prevenzione\tracciamento per il covid 19 in favore della fasce più deboli.