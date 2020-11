Coronavirus – 1023 nuovi casi in Sicilia, 133 a Messina. Buone notizie dai guariti: sono 524. 27 i decessi

Si registra una lieve flessione rispetto a ieri nell’incremento di casi di Coronavirus in Sicilia: sono stati 1.023 nelle ultime 24 ore, circa 60 in meno di ieri. Il tasso di positività si abbassa, passando dal 15,7% al 12,1% di oggi. 8458 i tamponi effettuati, circa 2.000 in più di ieri.

Per il nono giorno di fila comunque la Sicilia supera quota mille casi in un giorno.

Sono 21.939 gli attuali positivi in Sicilia e ben 10 le persone in più ricoverate in terapia intensiva oggi: 187 adesso, che sommati ai 1.303 pazienti in ricovero ordinario, fanno un totale di 1.490 posti letto occupati da pazienti Covid nell’isola (contro i 1.427 di ieri, 63 in più).

20.449 persone risultate positive sono invece in isolamento domiciliare (il 93,2% del totale). Si sono registrati purtroppo ben 27 decessi, in incremento rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia sono più di 700 i deceduti a causa del Covid-19: 703 in tutto.

I guariti sono stati 524 (ieri erano 104), per un totale di persone che hanno sconfitto il virus nell’isola di 9.652.

Per quanto riguarda la suddivisione dei casi nelle province siciliane, la più colpita è stata ancora Catania con 359. Segue Palermo a 188, Ragusa a 161 e Messina a 133, ancora numeri alti per la provincia peloritana. Poi Siracusa a quota 99, 77 a Enna, 6 a Trapani, mentre nessun nuovo caso a Caltanissetta e Agrigento.

In Italia

Nel resto della penisola si registrano con 25.271 nuovi casi (ieri erano stati oltre 32.000), ma con molti meno tamponi della giornata di ieri: 191.144 contro i 147.725 di oggi. Il tasso di positività nella penisola rimane infatti al 17%.

Purtroppo anche oggi si registrano più di 300 decessi: 356, in aumento rispetto ai 331 di ieri. I guariti odierni sono stati 10.215.