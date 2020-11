A Brolo il provvedimento è stato sottoscritto dal vicesindaco Carmelo Ziino, in assenza del sindaco Laccoto. A Ficarra ha provveduto a disporre la chiusura il sindaco Artale.

A Brolo, la Sede Municipale RESTERA’ chiusa totalemnte domani e sino al 14 novembre vigerà l’inibizione dell’accesso, da parte del pubblico

Due provvedimenti di chiusura degli uffici e delle scuole si sono registrati in queste ore tra Brolo e Ficarra.

A Brolo, preso atto che il Sindaco è risultato positivo al tampone rapido in data 6 novembre 2020, si legge nel provvedimento odierno, è stato ritenuto opportuno prorogare, in via precauzionale, la chiusura dei locali Municipali per domani, 10 novembre in toto e fino al 14 novembre 2020 parzialmente, con l’interdizione dell’accesso al pubblico.

Infatti i Responsabili d’Area ed i Dipendenti in servizio presso la Sede Municipale possono restare a disposizione, durante gli orari di ordinario servizio, per eventuali necessità o per l’espletamento di attività urgenti;

L’ordinanza, nel dettaglio, prevede la chiusura della Sede Municipale per il giorno 10 novembre 2020 e l’inibizione dell’accesso, da parte del pubblico, alla Sede Municipale, salvo comprovate ragioni di urgenza, sino al 14 novembre 2020;

A Ficarra, il sindaco Gaetano Artale, ha disposto, tramite un’ordinanza già à pubblicata la chiusura degli uffici comunali (nelle varie sedi) e delle scuole, il 10 e l’11 novembre, per la sanificazione dei locali a causa dell’emergenza covid.

Una decisone concordata con il Ds scolastico dopo i casi di positività tra i docenti del “comprensivo”.