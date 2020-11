Galati Mamertino avrà un parco giochi inclusivo. Finanziato il progetto per il “Parcobaleno”

L’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con DDG N.1401 del 6 novembre scorso ha finanziato il progetto per la realizzazione di un “parco giochi inclusivo” in località Contura a Galati Mamertino.

L’ Amministrazione Comunale galatese, sempre attenta alla manutenzione e alla gestione del patrimonio comunale e sensibile e alle esigenze dei più giovani, nel novembre dello scorso anno, aveva redatto un progetto in sinergia con l’ UTC ed alcuni professionisti locali.

Il progetto del “Parcobaleno”, dell’importo complessivo di € 50.000,00, prevede l’adeguamento e l’ampliamento dell’area giochi già presente in località Contura.

Saranno effettuati interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di renderlo agibile anche ai bambini e ragazzi con disabilità.

Il tappeto antiurto sarà sostituito interamente e ne sarà inserito uno molto colorato, affinché anche il pavimento possa costituire elemento di stimolo per i bambini e i ragazzi.

I giochi da collocarsi prevederanno l’inserimento di elementi fruibili insieme da tutti i bambini (anche con disabilità) al fine di realizzare anche nel gioco la massima inclusione.

“Un’ altra bellissima notizia per la nostra comunità ed una bella soddisfazione per tutti noi. Continuiamo a lavorare per fare di Galati Mamertino, una cittadina viva e sempre più bella.” Commenta l’Amministrazione Comunale sulla pagina Facebook del comune.