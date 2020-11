Covid-19. 118 positivi a Barcellona, 80 a Milazzo

Altri tre guariti dal Covid-19 nella città di Barcellona Pozzo di Gotto. Di contro, è stata comunicata anche la positività di 9 persone, di cui tre si trovavano già in isolamento domiciliare in quanto contatti stretti di soggetti già positivi. Il numero degli attuali contagiati sale a 118. Il sindaco Pinuccio Calabrò ha voluto rivolgere un accorato appello a rispettare alla lettera il nuovo DPCM “adeguandoci tutti alle disposizioni che limitano anche le riunioni e le feste in abitazioni private che sono state purtroppo motivo di contagio”.

Ottanta i positivi a Milazzo, con due guarigioni. Lo ha comunicato il Sindaco Pippo Midili nel corso di una diretta social. Il primo cittadino ha spiegato anche che le scuole rimarranno aperte, in quanto non sussistono al momento le condizioni per la loro chiusura. Dall’opposizione, Lorenzo Italiano ha chiesto una seduta di consiglio comunale straordinaria e urgente per discutere le questioni relative all’emergenza Covid-19.