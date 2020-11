Coronavirus – 1083 nuovi casi in Sicilia, di cui 200 nel messinese. 13 i decessi, 340 i guariti

Si registra una lieve flessione rispetto a ieri nell’incremento di casi di Coronavirus in Sicilia: sono stati 1.083 nelle ultime 24 ore, rispetto ai 1.363 nuovi positivi registrati ieri). Il tasso di positività resta comunque alto, al 15,7%, dato che rispetto agli 8431 tamponi di ieri, oggi sono stati eseguiti 6.894 tamponi. Ieri era stato il 16,1%. Per l’ottavo giorno di fila comunque la Sicilia supera quota mille casi in un giorno.

Sono 21.467 gli attuali positivi in Sicilia e ben 8 le persone in più ricoverate in terapia intensiva oggi: 177 adesso, che sommati ai 1.250 pazienti in ricovero ordinario, fanno un totale di 1.427 posti letto occupati da pazienti Covid nell’isola (contro i 1.330 di ieri, 97 in più).

20.040 persone risultate positive sono invece in isolamento domiciliare (il 93,3% del totale). Si sono registrati purtroppo 13 decessi, un numero minore rispetto agli ultimi due giorni, quando morirono nell’isola 69 persone. Dall’inizio della pandemia sono adesso 676 i deceduti a causa del Covid-19.

I guariti sono stati 340 (ieri erano 104), per un totale di persone che hanno sconfitto il virus nell’isola di 9.128.

Per quanto riguarda la suddivisione dei casi nelle province siciliane, la più colpita è stata Catania con 239. Poi, per la prima volta su queste cifre, Messina a quota 200. Ragusa segue a quota 198, 175 a Siracusa, 152 a Palermo, 92 a Caltanissetta. Cifre più basse per Enna (22), Trapani (5), mentre nessun nuovo caso ad Agrigento.

In Italia

Nel resto della penisola nuovo massimo storico con 32.616 nuovi casi (ieri erano stati oltre 39.809), con il tasso di positività nella penisola che rimane al 17%. 191.144 infatti i tamponi processati oggi in tutta Italia, contro i 231.245 di ieri.

Purtroppo anche oggi si registrano più di 300 decessi: 331 oggi, in calo comunque rispetto ai 425 di ieri. I guariti oggi sono stati 6,183.