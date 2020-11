Barcellona. Covid-19, venti nuovi positivi

L’aggiornamento serale del sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto in merito all’emergenza Covid-19 fa registrare oggi la positività di 20 persone. Nove di questi casi sono stati riscontrati a seguito dei tamponi rapidi eseguiti nella giornata di oggi al Palalberti e successivamente verificati a seguito di tamponi molecolari. Dei restanti undici positivi, due si trovavano già in isolamento domiciliare in quanto contatti stretti di già contagiati. Il totale degli attuali positivi in città sale quindi a 138. Riguardo ai tamponi rapidi effettuati al Palalberti tra ieri e oggi sulla popolazione scolastica degli istituti superiori cittadini, in totale sono stati eseguiti 1051 test con soltanto 14 positivi totali, successivamente sottoposti a tampone molecolare così come i loro contatti più stretti. Una percentuale bassa che fa ben sperare.

“Tengo a ringraziare, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale – ha affermato Pinuccio Calabrò – il Corpo di Polizia Municipale, il personale sanitario dell’USCA impegnato con grande professionalità e i volontari di Croce Rossa Italiana e Club Radio CB – Protezione Civile il cui supporto è stato fondamentale. Rinnovo a tutti l’invito a rispettare le disposizioni dell’ultimo DPCM, limitando al massimo anche le riunioni e le feste in abitazioni private”.