Coronavirus – Torrenova, secondo docente positivo al test rapido. Il sindaco: “giusta la scelta di chiudere la scuola”

“Si comunica che a seguito dell’avvio dello screening sul personale docente e non docente dell’istituto comprensivo, un altro insegnante è risultato positivo al test rapido antigenico. Per tale ragione il risultato, come da protocollo, è stato trasmesso al dipartimento Asp per i successivi adempimenti di competenza.”

Lo ha detto Salvatore Castrovinci, sindaco di Torrenova, con un comunicato sulla pagina istituzionale di facebook del comune tirrenico. I test rapidi, lo ricordiamo, sono stati effettuati grazie ad una convenzione precedentemente stipulata dall’amministrazione comunale torrenovese.

“È chiaro, pertanto, che la nostra scelta di chiudere le scuole in attesa dello screening si è rivelata vincente, se solo si considera che, in caso contrario, ad oggi ci saremmo trovati nuovamente con intere classi in isolamento e con necessità di ulteriore tamponi.” commenta il sindaco.

A partire da lunedì, invece, inizieranno i tamponi disposti dall’USCA dopo l’avvio dei protocolli di rito.