Coronavirus – Sono 80 i ricoverati in provincia di Messina. Ieri un decesso al Policlinico

Giunge purtroppo la triste notizia di un nuovo decesso da coronavirus al Policlinico di Messina. Nel reparto di Malattie Infettive, dove era ricoverata, è spirata una donna di 69 anni residente nel capoluogo.

I ricoverati complessivi attuali nel messinese sono ottanta. Tra essi, 41 si trovano al Policlinico, di cui 8 in Terapia Intensiva. Tredici i ricoverati al Papardo e ventisei al Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto.

Proprio nella città del Longano, dove oggi e domattina presso il Palalberti saranno eseguiti tamponi rapidi per studenti, docenti e personale scolastico degli istituti superiori, i nuovi contagiati sono dodici, di cui due già in isolamento domiciliare. Quattro sono le persone risultate guarite dopo la negativizzazione del tampone cui sono state sottoposte. In totale adesso i contagiati sono 112.

A Lipari sono adesso 22 invece i positivi al Covid-19 dopo che si sono registrati quattro nuovi casi di cittadini appartenenti tutti allo stesso nucleo familiare. Sono stati posti in isolamento così come una decina dei contatti più stretti. Oggi, domani e lunedì, tampone in modalità drive in al Monteleone per le 200 persone che si trovano in isolamento fiduciario e già risultate negative al tampone rapido.