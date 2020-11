Coronavirus – Catania, ambulanze in fila davanti al Policlinico. Sammartino incalza Razza

“Ambulanze incolonnate per ore, area Covid satura costretta ad accettare oltre la propria capienza per il bene dei pazienti. A breve imploderemo”.

Post ed immagini sarebbero del medico Davide Campagna, che ieri sera avrebbe diffuso la foto delle ambulanze incolonnate nel Policlinico di Catania. Scatto e dichiarazioni riproposti via social dal deputato regionale di Italia Viva Luca Sammartino, che ha punta il dito.

“Assessore Ruggero Razza anche gli operatori sanitari sono sciacalli?” chiede Sammartino, con ogni probabilità riferendosi alle dichiarazioni dei giorni scorsi dell’assessore regionale alla salute sull’emergenza coronavirus in Sicilia e sulle ragioni della collocazione dell’Isola in fascia di criticità 3 (rischio medio alto – colore arancione). In conferenza stampa Razza aveva toccato, tra le altre, la questione rovente dei posti letto “un tema sul quale si sono sbizzarriti tanti sciacalli” ha detto l’assessore, minacciando querele.

“Bisogna fare presto! Non c’è tempo da perdere!” Conclude Sammartino.