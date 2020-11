Coronavirus – A Naso salgono a 7 i positivi al tampone molecolare. 5 ai test rapidi

Passa da 3 a 7 il numero dei positivi “ufficiali” a Naso, cioè quelli accertati con tampone molecolare ASP. Altri 5 soggetti residenti a Naso sono invece positivi ai test rapidi antigenici per l’individuazione di infezione da Covid-19.

Oltre ai 12 positivi, altre 16 persone sono state poste in isolamento, per un totale di 28 soggetti. Al momento nessuno dei 12 contagiati ha evidenziato complicanze.

“Grazie allo screening preventivo e al tracciamento dei contatti – afferma il sindaco Gaetano Nanì –, crediamo di essere riusciti a circoscrivere ai sette nuclei familiari il rischio contagio. Bisogna combattere l’epidemia tutti insieme, solo così riusciremo a vincere questa vera e propria guerra. Raccomando a tutti, in questi giorni nei quali il contagio ha ripreso vigore, di limitare al massimo gli spostamenti, di uscire di casa solamente se indispensabile. Un comportamento responsabile non solo garantisce la nostra salute, ma è di vitale importanza per gli affetti più cari. A tal proposito registro con piacere l’iniziativa di chi responsabilmente ed in modo autonomo, in queste ore si sta sottoponendo ai test rapidi, grazie anche alla dott.ssa Polino che con grande professionalità e sensibilità ha messo a disposizione il suo studio di analisi cliniche, senza limitazioni di orario. La mappatura è attualmente l’unica garanzia che può permettere a alla comunità di continuare a vivere in modo quasi nomale. Confido nel buon senso di tutti voi – conclude Nanì – evitiamo eccessivi allarmismi, dettati da notizie incontrollate e non corrispondenti alla verità. Teniamo sempre la mascherina e laviamoci spesso le mani”.

Per tutte le esigenze legate all’emergenza Covid-19, l’amministrazione invita i cittadini di Naso a contattare la Polizia Locale.