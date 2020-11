Coronavirus – 1.363 nuovi casi oggi in Sicilia, 35 decessi in un solo giorno

Si registra una lieve flessione rispetto a ieri nell’incremento di casi di Coronavirus in Sicilia: sono stati 1.363 nelle ultime 24 ore, rispetto ai (1423 nuovi positivi registrati ieri). Per il settimo giorno di fila la Sicilia supera quota mille casi in un giorno.

Cresce però, passando dal 14,9% al 16,1%, il tasso di positività nell’isola, in virtù di oltre mille tamponi in meno eseguiti rispetto alla giornata di ieri: 8.431, rispetto ai 9.525 di ieri (record nell’isola). Sono 20.737 gli attuali positivi in Sicilia.

Sono ben 10 le persone in più ricoverate in terapia intensiva oggi: 169 adesso, che sommati ai 1.161 pazienti in ricovero ordinario, fanno un totale di 1.330 posti letto occupati da pazienti Covid nell’isola (contro i 1.316 di ieri).

19.407 persone risultate positive sono invece in isolamento domiciliare (il 93,6% del totale). Si sono registrati purtroppo ben 35 decessi, il massimo in 24 ore dall’inizio della pandemia; superato il precedente di ieri, quando furono 34. Dall’inizio della pandemia sono adesso 663 i deceduti a causa del Covid-19.

I guariti sono stati 104 (ieri erano 402), per un totale di persone che hanno sconfitto il virus nell’isola di 8.788.

Per quanto riguarda la suddivisione dei casi nelle province siciliane, la più colpita è stata di nuovo Palermo con 459 nuovi casi, segue Catania con 406. Poi Ragusa, con 137. In tripla cifra anche Siracusa con 116, e Trapani con 103. La provincia di Messina fa registrare 73 nuovi casi, poi 53 a Caltanissetta, 15 ad Agrigento e 1 solo nuovo caso nella provincia di Enna.

In Italia

Nel resto della penisola nuovo massimo storico con 39.811 nuovi casi (ieri erano stati 37.809), con il tasso di positività nella penisola che tocca il 17,18%. 231.673 infatti i tamponi processati oggi in tutta Italia, contro i 234.245 di ieri.

Purtroppo anche oggi si registrano più di 400 decessi: 425 oggi, contro i 446 di ieri (il massimo dallo scorso aprile). I guariti oggi sono stati più di 5.966.