Cesarò – Sono 75 i positivi al Covid-19, si rischia la zona rossa

In Sicilia presto potrebbe esserci una nuova zona rossa. Si tratta del comune di Cesarò, dove i positivi al tampone molecolare sono aumentati fino a 75, ma molti sono ancora gli esiti che devono pervenire.

La situazione attuale, come riferito dal comune, si presenta cosi:

N. 75 casi positivi al tampone molecolare.

N 16 casi positivi al tampone antigenico rapido, in attesa del tampone molecolare.

Tra i casi positivi al molecolare vi sono due cittadini di Cesarò ricoverati al Policlinico di Messina. Nella giornata di oggi, sabato 7 novembre, presso la nuova sede dell’U.S.C.A. di Cesarò, situata nel Centro Diurno, a partire dalle ore 11:00 si effettueranno i tamponi ai soggetti positivi al rapido e ripeterà il tampone molecolare ai soggetti positivi ed in isolamento da tempo.

Martedì 10 novembre l’ U.S.C.A. ripeterà i tamponi alle famiglie e ai ragazzi positivi coinvolti nello screening scolastico.

Il lavoro svolto insieme agli organi competenti porterà, come ripetuto più volte nei giorni precedenti, misure restrittive. Il sindaco Salvatore Calì è in costante contatto con l’assessorato alla Salute per tutte le valutazioni del caso. Se sarà necessario verrà dichiarata la zona rossa nel territorio, sarebbe il secondo caso sui Nebrodi.