Brolo – Positiva al molecolare l’insegnante delle scuole medie, domani screening per gli alunni

Salgono a 7 i positivi al Covid-19 nel comune di Brolo. Oggi è arrivata la conferma dell’esito del tampone molecolare per l’insegnante della scuola media di via Libertà, risultata positiva al test rapido lo scorso 3 novembre.

Domani, domenica 8 novembre, alle ore 15.00 in Piazza Annunziatella si svolgerà dunque lo screening per gli alunni e il personale docente e non docente della scuola, che rimarrà chiusa fino a mercoledì 11 novembre. Domani intanto chiuso il Palazzo Municipale per la sanificazione. Si resta in attesa del tampone molecolare per il sindaco Laccoto.