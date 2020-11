Ucria – Un positivo al tampone molecolare, uno al rapido

Il Sindaco di Ucria, Enzo Crisà, ha comunicato che un residente del piccolo Comune nebroideo è risultato positivo al test rapido Covid-19.

Il soggetto, che accusa qualche sintomo, si trova in isolamento domiciliare insieme al proprio nucleo familiare. Un’altra persona è risultata invece positiva al tampone molecolare. In tutto i soggetti in isolamento sono 8.

Crisà informa inoltre che domani, giorno 7, verranno effettuati i test in modalità drive-in da parte dell’USCA di Patti a tutti i bambini frequentanti le classi dell’istituto comprensivo ucriese.