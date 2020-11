Giornalisti Sicilia – Elezioni rinviate a data da destinarsi

Sono state rinviate a data da destinarsi le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e del Consiglio nazionale dei giornalisti previste per domenica prossima.

Si dovevano tenere l’8 novembre.

La decisione del Consiglio dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, convocato in seduta straordinaria, è stata presa dopo che, a causa dell’aggravarsi dell’emergenza Coronavirus, il presidente del Consiglio nazionale dei giornalisti, con sua determina del 3 novembre, ha annullato le date del voto fissate a novembre, riservandosi di stabilire le nuove date per lo svolgimento delle elezioni, nel rispetto di quanto fissato dal decreto legge “Ristori” del 28 ottobre scorso.

Mentre allo studio c’è un provvedimento per introdurre il voto in modalità telematica da remoto, che dovrà essere disciplinato da un regolamento adottato dal Consiglio nazionale dell’Ordine entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, previa approvazione del ministero della giustizia.

Quindi l’Ordine, nella logica del contenere l’emergenza Covid ed evitare ogni assembramento e spostamento derivante dalla necessità di recarsi a votare di persona ha predisposto il differimento della data prevista per lo svolgimento delle elezioni.