Coronavirus – Tusa, primo caso di positività al covid-19

“L’ASP ha disposto, ovviamente, la quarantena per la famiglia della persona positiva ed ha già effettuato i tamponi ai contatti stretti come da protocollo in stretta collaborazione con l’amministrazione che ha immediatamente allertato il Centro Operativo Comunale per le emergenze. La persona interessata sta bene, in quarantena domiciliare, e a Lei va il nostro caloroso augurio di pronta guarigione.” continua Tudisca.

“È normale vivere questa situazione con preoccupazione, ma non ci abbandoniamo al panico o a paure irrazionali, ma allo stesso tempo adottiamo tutte le misure necessarie per evitare il dilagarsi del contagio essendo molto prudenti e mettendo in atto gli unici comportamenti a tutela della nostra salute e di quella altrui” aggiunge il vice sindaco ricordando alla cittadinanza le regole anticovid.