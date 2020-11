Coronavirus – Il sindaco di Brolo, Pippo Laccoto, positivo al test rapido

Con un video pubblicato sulla Pagina Facebook istituzionale del Comune di Brolo, il sindaco, Pippo Laccoto, ha comunicato di essere risultato positivo ad un test rapido per l’individuazione degli antigeni del Covid-19.

Il sindaco, rientrato come deputato all’Assssemblea Regionale Siciliana a metà settembre, si è messo in autoisolamento, in attesa di conoscere l’esito del tampone molecolare.

Qui il video in cui Laccoto comunica l’esito del test rapido.

Auguri di pronta guarigione all’onorevole Laccoto, da parte della redazione di AMnotizie.