Coronavirus – Ancora record: 1423 nuovi casi in Sicilia, 157 a Messina. 34 decessi, ma 402 guariti

Nuovo record di casi di Covid-19 in Sicilia: sono 1423 i nuovi positivi registrati nell’isola nelle ultime 24 ore. Per il sesto giorno consecutivo si supera dunque quota mille (ieri erano stati 1322). Record anche per quanto riguarda i tamponi, sono stati 9525 gli esami eseguiti, circa cento in più di ieri. Il tasso di positività nell’isola sale dal 13.9% di ieri al 14,9%. Sono 19.513 gli attuali positivi nell’isola.

Non si segnala comunque un grande incremento di persone ricoverate in ospedale: aumentano di due unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 159 adesso, a cui si aggiungono le 1.157 persone in ricovero ordinario, per un totale di 1.316 posti letto occupati da pazienti Covid nell’isola. 18.197 persone risultate positive sono invece in isolamento domiciliare (93,3%).

Si sono registrati purtroppo ben 34 decessi, il massimo in 24 ore dall’inizio della pandemia; superato il precedente di ieri dove furono 25. Dall’inizio della pandemia sono adesso 628 i deceduti a causa del Covid-19.

Buone notizie dai guariti: sono ben 402, per un totale di persone che hanno sconfitto il virus nell’isola di 8.684.

Per quanto riguarda la suddivisione dei casi nelle province siciliane, la più colpita è stata Palermo con 321 nuovi casi, segue Catania con 292, stessa cifra anche per Ragusa, che fa un balzo abbastanza importante. In tripla cifra anche Messina con 157 nuovi casi e Trapani con 121. Poi Siracusa 91, Agrigento 62, Caltanissetta 47, Enna 40.

Nel resto della penisola nuovo massimo storico con 37.809 nuovi casi con un tasso di positività del 16%. Purtroppo continuano a crescere i decessi, anche oggi più di 400: 446 in tutto, il massimo dallo scorso aprile. Ci sono anche qui buone notizie dai guariti, sono più di 10.000.