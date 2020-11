Coronavirus – 104 attuali positivi a Barcellona, crescono i positivi nella Valle del Mela

Cresce il numero dei positivi al Covid-19 nella Valle del Mela. A Gualtieri Sicaminò, il sindaco Santina Bitto ha informato della positività di quattro persone, della quale è venuta a conoscenza attraverso “informazioni acquisite da privati concittadini”.

A San Pier Niceto, cinque sono le persone risultate positive al coronavirus, due delle quali ricoverate in ospedale e tre in isolamento domiciliare. A Spadafora si registra un nuovo caso di positività che fa salire a due i casi totali, entrambi asintomatici. Si tratta di una persone residente in un altro comune, ma che sta effettuando il periodo di isolamento nel centro tirrenico.

A Condrò sono tre i casi di positività accertati. A Pace del Mela sono quattordici i casi totali di positività al Covid-19. A San Filippo del Mela, il sindaco Gianni Pino ha disposto la chiusura delle scuole ulla scorta delle comunicazioni dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp Milazzo in materia di contagi.

A Barcellona Pozzo di Gotto si registrano tre guarigioni e nove nuovi positivi che portano il computo totale dei contagiati a 104. Nel fine settimana, screening su base volontaria per alunni, docenti e personale scolastico degli istituti superiori cittadini. A Milazzo, due positivi in più e quattro guarigioni. Un positivo a Furnari che fa salire il totale degli attuali contagiati a cinque unità.