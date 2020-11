Tutti negativi i tamponi dei bambini delle tre classi di Patti, due nuovi positivi in città

Sono risultati tutti negativi i test per tre classici delle scuole di Patti. Questo il responso dei tamponi effettuati ieri pomeriggio. Un sospiro di sollievo per la famiglie e per tutta la comunità scolastica e per i cittadini.

Una circostanza che ha sollecitato il sindaco Mauro Aquino, di concerto con l’Asp e i dirigenti scolastici, a programmare a breve le lezioni in presenza e l’apertura delle scuole.

Per il resto si registrano in paese due persone positive, che però non sono collegate al comparto scolastico. A questo punto il totale dei contagi sale a 45, ma, come ha ribadito ieri il primo cittadino, ci sono persone che stanno terminando la quarantena e l’auspicio è che l’esito dei tamponi ed il successivo “richiamo” risulti negativo e dunque vengano dichiarati ufficialmente guariti, facendo abbassare il numero dei contagiati.

A Librizzi il sindaco Renato Di Blasi ha disposto la chiusura delle scole a Librizzi Centro e a Colla Maffone fino all’11 novembre prossimo, dopo che un nucleo familiare è risultato positivo al Covid 19 e di questa famiglia fa parte un alunno della scuola primaria di Colla Maffone; il sindaco ha disposto anche la sanificazione degli ambienti scolastici e degli scuolabus.