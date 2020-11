Sant’Agata M.llo – Stamattina ha giurato il neo assessore Valeria Fazio

Si è insediata ufficialmente questa mattina in giunta Valeria Fazio, quinto assessore dell’esecutivo santagatese, guidato dal sindaco Bruno Mancuso.

Valeria Fazio, consigliere comunale del gruppo di maggioranza, eletta per il suo secondo mandato alle amministrative del 2018 come candidato più votato con 990 preferenze, ha prestato giuramento al castello Gallego, nell’attuale aula consiliare, davanti al sindaco stesso ed agli altri componenti della giunta, alla presenza del segretario generale del comune, dottoressa Cinzia Chirieleison e del presidente del consiglio comunale Andrea Barone.

Al neo assessore non sono ancora state assegnate ufficialmente le deleghe, la cui redistribuzione sarà oggetto di una prossima riunione dell’esecutivo. Valeria Fazio ha quindi annunciato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale che saranno ratificate alla prima seduta utile dell’assemblea cittadina. Ad entrare in consiglio sarà così Salvatore Zingales Alì, che segue tra i candidati non eletti nelle file della maggioranza alle scorse elezioni amministrative.

“Abbiamo scelto Valeria Fazio, che ringrazio per la fiducia dimostrata nella mia persona, in base a dei criteri oggettivi – ha detto il sindaco Bruno Mancuso –. Ricordo che lei è al secondo mandato consiliare, prima eletta alla scorsa tornata amministrativa, una ragazza valida e da sempre impegnata nel sociale a Sant’Agata. Credo che abbia tutti i requisiti per dare un apporto importante all’azione amministrativa. Faremo una riunione di giunta per la redistribuzione delle deleghe sulla base di un programma di lavoro. Certamente l’ingresso di Valeria Fazio potrà essere importante per il rilancio di un’azione amministrativa nella quale c’è tanto da fare, malgrado il Covid, il programma amministrativo deve andare avanti, con i problemi che aumentano e la gestione degli enti locali sempre più difficile”.

“Sono pronta ad assumere questo incarico con spirito di sacrificio ed amore verso il paese – ha detto il neo assessore Valeria Fazio –. Penso che qualsiasi ruolo sia importante in politica se è fatto con passione, amore e senso di responsabilità. Le cose da fare sono tante e purtroppo il periodo storico non è dei migliori, però è fondamentale lavorare per la nostra Sant’Agata che continua a crescere. Dobbiamo curare questo nostro paese che per noi tutti santagatesi è un vero gioiello”.