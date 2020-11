Coronavirus – Nuovi casi a Capo d’Orlando e Acquedolci. Scendono a 43 invece a Galati Mamertino

Continua a scendere la curva dei contagi a Galati Mamertino: da 59 gli attuali positivi sno passati a 43. Nella giornata di ieri 27 cittadini, posti in precedenza in isolamento domiciliare hanno effettuato il tampone rapido per il Covid-19, risultando negativi. Due invece i positivi.

Nei prossimi giorni, nel comune ex zona rossa, saranno effettuati in modalità drive-in tamponi al personale del comune e a quello scolastico, compresi gli alunni.

Crescono invece di due unità i positivi a Capo d’Orlando: da 15 passano a 17, come comunica il sindaco Franco Ingrillì. 29 le persone in isolamento fiduciario. Una crescita lenta ma costante nel comune orlandino, per questo Ingrillì invita alla prudenza.

Preoccupa anche il comune di Acquedolci, dove sono 28 gli attuali positivi nel territorio. Il sindaco Alvaro Riolo ieri ha comunicato inoltre che vi sono 6 cittadini positivi al tampone rapido, in attesa del molecolare.

Dei 28 positivi al molecolare, gli ultimi cinque riguardano gli esiti dei tamponi effettuati alle classi delle scuole messe in quarantena: sono stati riscontrati tre positivi alle scuole medie e due alla scuola dell’infanzia.

Alle persone interessate è stato comunicato il provvedimento e sono già in isolamento con il proprio nucleo familiare. Negativi invece gli altri 49 tamponi eseguiti.