Coronavirus – Capri Leone, 7 ragazzi positivi al test rapido tra gli scolari della scuola media

“Oggi pomeriggio, a S.Agata Militello sono stati sottoposti a tampone i ragazzi appartenenti alla classe della scuola media presso cui si erano registrati due casi di positività Covid al test rapido. 7 dei ragazzi esaminati oggi sono risultati positivi al tampone rapido e sono subito stati sottoposti al molecolare, il cui esito ci verrà comunicato entro un paio di giorni.”

Lo ha detto Filippo Borrello, sindaco di Capri Leone, nella serata di ieri, sui social.

“Fra il personale docente due sono i casi registrati nei giorni scorsi, anch’essi da confermare tramite test molecolare.

Ci stiamo adoperando affinchè, in tempi brevissimi venga effettuato uno screening su tutto il personale (docente ed ausiliario) dell’istituto.” continua.

“In contatto con gli amministratori di Torrenova, rimaniamo in attesa di avere un quadro completo della situazione prima di adottare qualsiasi determinazione in merito ai tempi necessari per la riapertura delle scuole.

Come annunciato, oggi è intanto stata effettuata la sanificazione di tutti gli istituti.”