Coronavirus – Torrenova, test rapido positivo per insegnante della scuola media. I.C. pronto alla DAD per 30 giorni

Test rapido antigenico positivo per un docente della scuola media torrenovese.

Nell’attesa di conoscere il risultato del tampone molecolare, il sindaco, Salvatore Castrovinci, ha disposto la chiusura del plesso scolastico.

“A seguito di ulteriore comunicazione ricevuta in merito ad un’accertata positività a test rapido di un docente in servizio presso la scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo Torrenova, i Sindaci dei Comuni di Torrenova e Capri Leone hanno deciso di provvedere alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ai fini dell’effettuazione di uno screening su base volontaria rivolto a docenti, personale non docente e alunni dell’Istituto Comprensivo.” Comunica il sindaco di Torrenova, Salvatore Castrovinci.

“La scelta è frutto della constatazione che molti docenti prestano le loro ore lavorative in scuole appartenenti ai due comuni dell’Istituto Comprensivo, circostanza che determina il rischio di una propagazione del contagio.

Per tale ragione, le ordinanze dei due Comuni saranno trasmesse all’Usca di competenza affinchè venga avviato il programma di screening nel più breve tempo possibile.”

Intanto si fa sempre più largo l’ipotesi di chiedere la sospensione straordinaria della didattica in presenza e di attivare la DAD per almeno 30 giorni. Sembrerebbe che a riguardo, sia già stata inviata una nota all’ASP 5 di Messina e al commissario straordinario per l’emergenza covid-19 Carmelo Crisicelli.

E preoccupa anche l’eccessivo carico di lavoro di cui è gravata l’USCA di S. Agata di Militello, che da settimane ormai è impegnata a fronteggiare le sempre più numerose richieste di tamponi rapidi e molecolari e l’attivazione dei relativi protocolli che giungono da ben 19 comuni del distretto socio sanitario D31.

Nei giorni scorsi i sindaci del distretto avevano rivolto un accorato appello alle autorità sanitarie con una nota affinchè si implementasse il numero di sanitari in servizio nell’unità santagatese, che attualmente conta solo tre unità lavorative. Nota alla quale, però, non è stato dato, fino ad adesso, alcun riscontro.